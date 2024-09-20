وزير التعليم: كثافات الفصول لن تزيد عن 50 طالبًا.. وقراراتنا كلها مدروسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

زار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من مدارس محافظة أسيوط اليوم، واطمأن على اتخاذ استعدادات جيدة في المدارس لبدء الدراسة. وذلك ساعات من بدء الدراسة.

وقال وزير التربية والتعليم، أن كثافات الفصول في معظم المدارس خلال العام الدراسي الجديد لن تزيد عن 50 طالبًا فقط في الفصل.

وأضاف أن أهم حاجة أن أولادنا يتعلموا كويس عشان يقدروا يواجهوا تحديات المستقبل، وهدفنا تقديم تعليم جيد داخل المدرسة في ظل الامكانيات المتاحة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ينوي زيارة جميع المدارس حتى المدارس الموجودة في القرى لمتابعة سير الدراسة بنفسه.

وردًا على الانتقادات الموجهة له بسبب اتخاذه قرارات كثيرة في وقت قصير: قراراتنا كلها مدروسة وجاءت بعد زيارات واجتماعات كثيرة مع المعلمين ومديري المدارس والمتخصصين في التربية والتعليم.

وكان قد وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، إلى مقر ديوان عام محافظة أسيوط؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمحافظة ومتابعة تنفيذ الآليات والحلول التي نفذتها الإدارات التعليمية المختلفة بالمديرية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ اسيوط عدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها للعام الدراسى الجديد.

وخلال جولته، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين؛ بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.