مدارس المنيا تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، بدءًا من غدا السبت والتي تبدأ باستقبال طلاب الفرق الأولى بالمراحل التعليمية ويليها استقبال باقي الفرق يوم الأحد 22 سبتمبر.

من جانبه أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، جاهزية كافة المدارس، البالغ عددها 3257 مدرسة، وأن إجمالي عدد المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 14 مدرسة، ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال جزئى، بإجمالي 207 فصول دراسية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، منها 6 مدارس مكتملة المرافق والتجهيزات لتدخل الخدمة الترم الأول و متوقع دخول 8 مدارس الخدمة الفصل الدراسي الثاني، ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمة استثمارية بلغت 151 مليون و49 ألف جنيه.

وأشار المحافظ، إلى تطوير ورفع كفاءة 116 مدرسة وإنشاء جديد لعدد 98 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى فى 5 مراكز، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية للبناء والتنمية، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس والمتابعة الدورية للاطمئنان على مستوى النظافة والحالة العامة.

من جانبه، أشار الدكتور على عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتم تشكيل لجان مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس بنطاق المحافظة، بمختلف المراحل التعليمية لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، وربط غرفة عمليات المديرية بغرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، وتم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي، وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

فيما أعلن المهندس محي عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا أنه جرى توريد 5530 مقعداً من الهيئة ضمن تجهيزات العام الدراسي الجديد، وأن خطة الصيانة تضمنت طرح 20 مدرسة للتطوير ورفع الكفاءة بتكلفة 66 مليون جنيه، ويجرى تطوير ورفع كفاءة إدارة العدوة التعليمية بتكلفة 2 مليون و 500 ألف جنيه، كما يجرى العمل في 23 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وصيانة وتوسعة بإجمالي 375 فصلاً بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 349 مليون و 66 ألف جنيه.