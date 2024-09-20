أفاد هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، بأنه "لا توجد خطوط حمراء حاليا والهدف هو ملاحقة حزب الله". في حين، أكد مصدر إسرائيلي ليديعوت أحرونوت، أننا "نحن في مرحلة جديدة من الحرب ومستمرون في ملاحقة حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: لا توجد خطوط حمراء حاليا والهدف هو ملاحقة حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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