الدفاع المدني طلب من المواطنين اخلاء موقع المبنى الذي انهار في الجاموس حفاظا على سلامتهم

طلبت المديرية العامة للدفاع المدني من "المواطنين الكرام اخلاء موقع المبنى الذي انهار في محلة الجاموس نتيجة العدوان الإسرائيلي حفاظا على سلامتهم وتسهيلاً لضرورات العمل وتمكين عناصر الدفاع المدني من تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والعثور على المفقودين تحت الانقاض".
يذكر أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قد طلب من الأجهزة الأمنية التدخل لفرض طوق أمني في الموقع، وذلك اثر متابعته الحثيثة للعمليات التي ينفذها عناصر الدفاع المدني بإشراف المدير العام العميد ريمون خطّار.
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