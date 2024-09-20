أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي صبحي منصور "كربلاء" مواليد عام 1985 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد حسين حسن فقيه "ساجد" مواليد عام 1996 من بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى علي صبحي منصور من بلدة الطيبة وحسين حسن فقيه من بلدة رب ثلاثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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