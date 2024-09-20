أعلن الدفاع المدني، أنه "اثر انهيار مبنيين سكنيين في محلة الجاموس بضاحية بيروت الجنوبية نتيجة العدوان الإسرائيلي توجهت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، من مراكز متعددة، الى الموقع وباشر العناصر تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن المفقودين تحت الانقاض".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: باشرنا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل في الضاحية بحثا عن المفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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