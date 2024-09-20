وسائل إعلام إسرائيلية: هدف الغارة على الضاحية الجنوبية هو إبراهيم عقيل قائد منظومة العمليات الخاصة بحزب الله

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "هدف الغارة على الضاحية الجنوبية هو إبراهيم عقيل قائد منظومة العمليات الخاصة بحزب الله". وسبق للولايات المتحدة الاميركية ان عرضت مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن عقيل. وبحسب السلطات الاميركية فان عقيل كان خلال الثمانينيات عضوا رئيسيا في تنظيم الجهاد الإسلامي –والتي تبنت تفجيرات السفارة الأميركية في بيروت في نيسان 1983. وصنفت وزارة الخزانة الأميركية عقيل كـ"إرهابي" بموجب الأمر التنفيذي 13582 لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.

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