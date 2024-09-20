أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بان الغارة المعادية استهدفت شقة في احد المباني السكنية في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية، وأحصي الى الان خمسة أطفال شهداء.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: 5 شهداء أطفال في الغارة المعادية على الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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