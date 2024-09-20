أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "مسؤول كبير جدا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش". ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "هدف الغارة الجوية الإسرائيلية كان قائدا عسكريا كبيرا في حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول كبير جدا في "حزب الله" هو المستهدف في الهجوم المركز الذي نفذه الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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