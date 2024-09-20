شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الوعى وبناء الإنسان أولى خطوات التصدى لمثلث تدمير الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية عازمة على بناء الإنسان المصري، وذلك تفعيلا لاستراتيجية الدولة المصرية لبناء الشخصية، وتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة فى صناعة الوعى، وترسيخ الهوية وتعزيز قيم المواطنة، وهناك العديد من المبادرات والبرامج بقطاع الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية لتحقيق هذه المستهدفات.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن العالم يتعرض لمخاطر فكرية غير مسبوقة، وهناك أفكار يتم الترويج لها تُستخدم معول لهدم الدول، ومع التطور التكنولوجى الكبير أصبحت هذه الأفكار أكثر انتشارا، ومن ثم إن لم يكن هناك وهى كاف من الممكن أن ينجرف البعض خلف هذه الأفكار الهدامة، وإيمانا من الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية فى صناعة الوعى هناك حرص طوال الوقت لاستكمال بناء الإنسان المصري.

وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن الدولة حريصة على مواجهة مثلث الإرهاب، وذلك فى إطار الإيمان بأهمية تنوير العقول وتنمية الفكر العقلي والتصدي للأفكار الظلامية و المحاولات الخبيثة لتسللها بين الشباب والتصدى للتطرف، متابعا:" بناء الوعي له دور كبير في عملية البناء والتنمية، استعادة الوعي قضية مصيرية، ومن ثم قضية بناء الوعي هي القضية الفارقة في المرحلة الحالية، مؤكدا أن الأسرة المصرية يقع على عاتقها دور كبير فى صناعة الوطني والتصدي لمثلث تدوير الشعوب.