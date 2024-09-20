مصدر لبناني: البطاريات التي يستخدمها حزب الله مزجت بمادة شديدة الانفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مصدر لبناني مطلع على مكونات أجهزة "الووكي توكي" التي يستخدمها حزب الله، وانفجرت هذا الأسبوع، إن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم "بيتين".

والووكي توكي هو جهاز اتصال لاسلكي يدوي محمول، يعتمد على إرسال واستقبال موجات راديو تتم ترجمتها إلى رسائل صوتية، ويحتاج استخدامها إلى أبراج إرسال واستقبال توفر لها التغطية والإشارة اللازمة.

وذكر المصدر لوكالة "رويترز"، أن الطريقة التي زرعت بها المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب للغاية اكتشافها.

وفي وقتٍ سابق، أكدت مصادر لـقناة "سكاي نيوز عربية". أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وراء تفخيخ أجهزة الاتصال اللاسلكي بمواد متفجرة،

وشهد لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء، سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.