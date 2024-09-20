سفير روسيا في أستراليا يرد على اتهامات التجسس ضد مواطنين روسيين

ياسر رشاد - القاهرة - علق السفير الروسي في كانبيرا، أليكسي بافلوفسكي، على قضية "التجسس" المتزايدة في أستراليا ضد اثنين من الروس، مؤكدًا أن روسيا تدرك تمامًا الدوافع السياسية وراء هذه الاتهامات.

وأوضح السفير أن اعتقال عائلة كوروليوف يمثل جزءًا من "هوس معاداة روسيا" السائد في أستراليا، مشيرًا إلى أن السياسيين ووسائل الإعلام هناك يسعون جاهدين لتشكيل صورة سلبية عن روسيا. واعتبر أن الضجة الإعلامية التي رافقت الاعتقال كانت مدروسة بعناية، حيث نظمت مؤتمرات صحفية وحدثت تغطية واسعة زعمت حدوث "اجتياح من قبل الجواسيس الروس".

وأكد بافلوفسكي أن الدبلوماسيين الروس يعملون جاهدين لتقديم الدعم القنصلي للزوجين كيرا وإيغور كوروليوف، اللذين خضعا لاستجوابات مطولة بعد اعتقالهما، رغم إنكارهما التهم الموجهة إليهما. واتهم السفير السلطات الأسترالية بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، لعدم سماحها لإيغور كوروليوف بالاتصال بالقنصلية الروسية لمدة شهرين تقريبًا.

في 12 يوليو، اعتقلت الشرطة الأسترالية الزوجين بتهمة التجسس لصالح روسيا، حيث اتهمت الزوجة، التي عملت كأخصائية في تكنولوجيا المعلومات في القوات المسلحة الأسترالية، بنقل معلومات سرية إلى الجانب الروسي، بينما يزعم أن الزوج ساعدها في ذلك، دون تقديم أدلة ملموسة على أي نقل فعلي للمعلومات.

بالون قمامة من كوريا الشمالية يسقط في مجمع حكومي في سيئول

سقط بالون محمل بالقمامة، أطلقته كوريا الشمالية، في مجمع حكومي وسط العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، وفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب".

استجابت خدمات الطوارئ في سيئول بعد تلقيها بلاغًا عن وجود بالون يحتوي على قمامة في موقف السيارات عند المدخل الرئيسي للمجمع الحكومي.

وتم تطويق المنطقة من قبل الشرطة، حيث قام متخصصون عسكريون بفحص محتويات الكيس بحثًا عن أي مواد خطرة، وأزالوا الأنقاض. وقد عُثر على عنوان مكتوب على قطعة بلاستيك داخل الكيس يعود إلى بيونغ يانغ.

منذ مايو الماضي، أرسلت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية، احتجاجًا على المنشورات الدعائية المناهضة لها التي ينشرها نشطاء في الجنوب. وقد نصحت هيئة الأركان المشتركة المواطنين بعدم لمس هذه البالونات والإبلاغ عن أي منها للسلطات، كما أعلنت حكومة مدينة سيئول عن تشغيل مركز طوارئ على مدار الساعة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.