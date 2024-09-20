ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر لبناني مطلع، أن بطاريات أجهزة "الووكي توكي" التي يستخدمها حزب الله، والتي شهدت انفجارات هذا الأسبوع، كانت ممزوجة بمركب متفجر يُعرف باسم "بيتين".

وأوضح المصدر لوكالة "رويترز" أن الطريقة التي تم بها دمج المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب اكتشافها، وكانت تقارير سابقة من مصادر خاصة قد أكدت أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عن تفخيخ أجهزة الاتصال اللاسلكي.

وشهد لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة الاتصالات، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

مقتل قيادي بارز في حزب الله العراقي جراء غارة مسيرة قرب مطار دمشق

قُتل عنصر بارز في كتائب حزب الله، إحدى الفصائل العراقية الموالية لإيران، إثر غارة يُعتقد أنها إسرائيلية استهدفت موقعًا للمجموعة بالقرب من مطار دمشق الدولي، وفقًا لمسؤول في الفصيل.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة كان يستقلها القيادي مع مرافقه، مما أسفر عن مقتله وإصابة آخر. وأفادت شهود عيان بأن السيارة كانت متفحمة على الطريق، بينما يمتلك القيادي موقعًا عسكريًا في المنطقة.

من جهته، أكد مسؤول في حزب الله العراقي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الغارة أسفرت عن مقتل "أبو حيدر الخفاجي"، واعتبره "عنصرًا فعالًا في المقاومة". وأشارت التقارير إلى أن الضغوط الإسرائيلية في سوريا زادت منذ اندلاع النزاع في قطاع غزة، مع تنفيذ إسرائيل لعدة غارات تستهدف مواقع إيرانية وحلفائها في البلاد.

زاخاروفا: غياب شخصيات قيادية مثل ديغول في أوروبا يعود لضغوط السياسة الغربية

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى شخصيات قيادية بارزة مثل شارل ديغول، مشيرةً إلى وجود سياسيين متعلمين لكنهم لا يحصلون على الفرصة للظهور.

في تصريحها الصحفي يوم الجمعة، أكدت زاخاروفا أنه "لم يعد هناك قادة على مستوى ديغول في الاتحاد الأوروبي، ولا أرى ظروفًا تسمح بظهور شخصيات بهذا الحجم". واعتبرت أن الظروف الملائمة لتطور مثل هؤلاء القادة تشمل فهم المصالح الوطنية واستعدادهم لتحقيقها.

وأضافت زاخاروفا أن المصالح الوطنية تتعلق بصوت الشعب وتاريخه وثقافته، مشيرةً إلى أن هذه العناصر قد تضررت بسبب الهيمنة الأنغلوساكسونية والناتو. ومع ذلك، أكدت أن هناك سياسيين في دول الاتحاد الأوروبي يكرسون أنفسهم لمصالح بلدانهم، إلا أنهم لا يُمنحون الفرصة للظهور في الساحة السياسية.