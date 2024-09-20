الأمم المتحدة تؤكد أنها نفذت خطط الاستجابة الإنسانية لـ 245 مليون شخص خلال عام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت الأمم المتحدة أنها قامت بتنسيق خطط الاستجابة الإنسانية لـ 245 مليون شخص في 74 دولة خلال عام 2023، وقدمت المساعدة المنقذة للحياة والحماية لنحو 160 مليون شخص، وذلك بالتعاون مع شركائها على الأرض.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة السنوي حول عملها، الذي صدر قبيل أعمال الدورة رفيعة المستوى (79) للجمعية العامة، فقد خصصت أيضاً مبلغاً قدره 22.7 مليار دولار من المساعدات الإنسانية من الجهات المانحة على مستوى العالم، مما مكنها من تنفيذ برامج حيوية في أفغانستان والسودان واليمن والأرض الفلسطينية المحتلة، والمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل في سوريا وتركيا والفيضانات في ليبيا وملاوي وموزامبيق.

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