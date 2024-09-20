استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية استهدف منزلاً بحي الدرج وسط مدينة غزة وشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال ستة شهداء بينهم نساء وأطفال وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الدرج، كما استشهد فلسطيني وأصيب خمسة آخرون في قصف استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف جوي مكثف لمحيط مستشفى العودة في المخيم.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 50 فلسطينياً خلال اقتحامها بلدة كفر لوقف في قلقيلية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

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