فون دير لايين وصلت إلى كييف لمناقشة "الدعم الأوروبي" لأوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها "وصلت إلى كييف لمناقشة "الدعم الأوروبي" لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء".

واشارت الى ان "زيارتي الثامنة لكييف تأتي مع اقتراب الموسم الذي تحتاج فيه البلاد إلى التدفئة ومواصلة روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة". واكدت "سنساعد أوكرانيا في جهودها الشجاعة. جئت إلى هنا لمناقشة الدعم الأوروبي".

يشار الى أن البرلمان الأوروبي تبنى امس، قرارا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف عسكرية في العمق الروسي.