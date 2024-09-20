شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى طبق لائحته التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

نصت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 741 لسنة 2024 للقانون رقم 171 لسنة 2023 ،بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن يتمتع التحالف بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى دون الإخلال بالرقابة على أعماله، وفقًا للقواعد العامة المعمول بها قانونًا فى هذا الشأن .

يجوز أن يضم إلى التحالف طبقا للمادة 3 أى من:

1- مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية.

2- الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

3- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقًا مع الأنشطة التى تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

يتعين لانضمام الجهات المشار إليها فى المادة (3) طبق للمادة 4 اتباع الضوابط والإجراءات الآتية: يتم دعوة الجهات المشار إليها فى المادة (3) لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقًا لأحكام قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة مُمثلها القانونى بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيـام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.

وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أى من الوحدات التابعة لها التى تضم إلى التحالف ويكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. ويجوز لرئيس الجمهورية استطلاع رأى الحكومة والجهات ذات الصلة فى الأشخاص الاعتبارية العامة التى تضم إلى التحالف.

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).