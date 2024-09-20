ترامب لليهـ.ود: إسرائيل ستُمحى من الأرض اذا فازت كامالا هاريس

الشارقة - اميمة ياسر -

جدد الرئيس الأمريكي السابق تحذيره من "زوال إسرائيل"، "إذا فازت منافسته كامالا هاريس بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي حديث أمام جمهور كبير من اليهود في نيويورك أمس الخميس، قال ترامب إن إسرائيل "سوف تُمحى من على وجه الأرض" إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي كلمته خلال فعالية انتخابية بعنوان "محاربة معاداة السامية"، قارن الرئيس الأمريكي السابق بين "الاضطهاد" الذي يتعرض له والاضطهاد الذي تعاني منه إسرائيل واليهود، وفقا لقوله.

وشن المرشح الجمهوري للرئاسة هجوما على خصومه الديمقراطيين، مطالبا بـ "التنصل من دعم كل المتعاطفين مع حماس والمعادين للسامية وكارهي إسرائيل في الجامعات وفي كل مكان آخر"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن هاريس تتفوق في استطلاعات الرأي بين الناخبين اليهود "فقط بسبب سيطرة الديمقراطيين عليكم"، مضيفًا أن "هذا التأييد غير منطقي"، على حد وصفه.

وهاجم ترامب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وهو يهودي، واصفًا إياه بأنه "متعاطف مع حماس"، حيث قال: "لا أعرف ماذا حدث له بحق الجحيم. إذا دعمته فأنت مجنون".