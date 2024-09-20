مجلة المانية: شركة "فولكسفاغن" تدرس الاستغناء عن 30 ألف موظف على المدى المتوسط

ذكرت مجلة "مانجر-ماغازين" الألمانية أن "المتشددين داخل شركة صناعة السيارات "فولكسفاغن" يريدون الاستغناء عما يصل إلى 30 ألف موظف على المدى المتوسط".

واشارت المجلة الى أن "بحسب المتشددين في المجموعة، فإن العدد الحالي للموظفين في ألمانيا البالغ نحو 130 ألف شخص يجب أن ينخفض ​​إلى 30 ألف شخص على المدى المتوسط".

ويذكر أيضا أن المجموعة تدرس خفض الاستثمارات بنحو 20 مليار يورو على المدى المتوسط.

ولفت رئيس الشركة أوليفر بلوم، الى أن "فولكسفاغن" تتجه نحو الادخار بسبب رغبة المنافسين في الاستقرار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية لألمانيا".

ولم تستبعد الشركة تسريح العمال وإغلاق منشآت الإنتاج في ألمانيا، وبحسب صحيفة "بيلد"، يمكن أن تبدأ التسريحات في الأول من تموز 2025.