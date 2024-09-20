سقوط 15 قتيلا نتيجة إنهيار مبنى في سيراليون

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون ارتفاع حصيلة قتلى المبنى السكني الذي انهار في فريتاون إلى 15 شخصًا على الأقل، من بينهم خمسة أطفال دون سن الخامسة.
وانتشل ثمانية أشخاص، بينهم طفلان دون سن الخامسة، أحياء من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى.
وأكدت الهيئة إن البحث عن ناجين محتملين ما زال مستمرًا.
وذكر شهود أن عشرات الأشخاص كانوا يعيشون في المبنى المكون من شقق سكنية ومكاتب شركات.
ووعد الرئيس جوليوس مادا بيو بإجراء "تحقيق شامل"، مؤكدًا أن السلطات ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار هذه المأساة في البلاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.
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