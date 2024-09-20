أبشر توظيف تتصدر ترندات جوجل السعودية..تفاصيل التقديم على وظائف قطاعات وزارة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - باتت ابشر للتوظيف و وزارة الداخلية السعودية محل اهتمام الكثير من السعوديون خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع اقتراب فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة في قطاعات الأمنية للكادر النسائي.

وزادت معدلات البحث عن "ابشر توظيف"، واحتلت مراكز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية ببدء استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأمنية غدًا السبت الموافق 18 ربيع أول 1446هـ/ 21 سبتمبر 2024م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 ربيع أول 1446هـ/ 26 سبتمبر 2024.

أبشر توظيف.. موعد التقديم على وظائف قطاعات وزارة الداخلية

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد أعلنت الإدارة عن فتح باب القبول الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية "المديرية العامة لمكافحة المخدرات - المديرية العامة لحرس الحدود - المديرية العام للجوازات - القوات الخاصة للأمن البيئي"، على رتب "عريف - جندي أول- جندي" للكادر النسائي، على أن يكون التقديم بشكل إلكتروني فقط.

وأوضحت الأدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشرالتوظيف) من خلال الرابط التالي.. https://jobs.sa .

أبشر للتوظيف.. 9 شروط عامة للتقديم على الوظائف الأمنية