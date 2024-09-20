مقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منزل بمدينة غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل ستة مواطنين، ووقوع عدد من المصابين، في قصف للطّيران الإسرائيلي استهدف منزلًا لعائلتَي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة غزة".

وأشارت إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة نسفت مبان سكنيّة جنوب شرق مدينة غزة، وعددًا من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وكان قد ارتفع عدد الضّحايا في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السّابع من تشرين الأوّل 2023, إلى 41 ألفًا و272، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفًا و551.