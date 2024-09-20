رئيس البرلمان التركي: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان تحذير للإنسانية جمعاء

أشار رئيس البرلمان التّركي نعمان قورتولموش، إلى "العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة، الّذي من المحتمَل أن يمتدّ إلى لبنان"، مؤكّدًا أنّ الهجمات السّيبرانيّة الّتي وقعت مؤخّرًا واحدة تلو الأخرى في لبنان، "باتت تحذيرًا للإنسانيّة جمعاء، لأنّها تظهر الأبعاد الرّهيبة لهذا العدوان".
ولفت، خلال لقائه رئيس البرلمان البولندي سايمون هولونيا، في أنقرة، إلى أنّه "إذا لم يكن من الممكن وقف العدوان الإسرائيلي، فإنّني أخشى أن ينجرّ العالم إلى صراعات إقليميّة وعالميّة كبرى"، مشدّدًا على أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعصابته، يواصلون عدوانهم ولا يتورعون عن ارتكاب أنواع الجرائم كافّة، لأنّهم يحظون بدعم غير محدود من بعض الدّول، لا سيما الولايات المتّحدة الأميركيّة".
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