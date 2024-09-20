اعتقال عمدة ولاية أمريكية بتهمة إطلاق النار على قاض وقتله بقاعة المحكمة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون أمريكيون إن قائد شرطة في منطقة ريفية بولاية كنتاكي الأمريكية ألقي القبض عليه أمس الخميس بتهمة إطلاق النار على قاضي محكمة جزئية وقتله بعد شجار داخل قاعة المحكمة.

ووفق لوكالة "رويترز"، قالت شرطة ولاية كنتاكي في بيان إن ميكي ستينز، 43 عاما، قائد شرطة مقاطعة ليتشر، تم احتجازه في محكمة مقاطعة ليتشر، حيث قام بإطلاق النار على قاضي المنطقة كيفين مولينز، 54 عاما، مما أدى إلى مقتله.

ولم تقدم الشرطة الأمريكية أي دوافع وراء إطلاق النار، ووجهت إلى ستينز تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

وكتب المدعي العام في كنتاكي راسل كولمان على وسائل التواصل الاجتماعي أن مكتبه سيعمل مع المدعين الخاصين في القضية، وكتب "سنقوم بالتحقيق بشكل كامل ومتابعة العدالة".

وكتبت محكمة العدل في كنتاكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحكمة على علم بحادث مأساوي وقع في مقاطعة ليتشر، وأنها عرضت دعمها الكامل لشرطة الولاية في تحقيقاتها.

قاتل القاضي خرج رافعًا يده وسلم نفسه للشرطة

يذكر انه وقع إطلاق النار في وايتسبورج، مركز مقاطعة ليتشر، على بعد حوالي 220 ميلاً (350 كيلومترًا) جنوب شرق لويزفيل وبالقرب من الحدود مع فرجينيا.. بحسب ما نقلته “رويترز”.

وذكرت صحيفة "ماونتن إيجل" من قاعة المحكمة أن ستينز دخل إلى مكتب القاضي الخارجي وأخبر موظفي المحكمة أنه بحاجة إلى التحدث معه بمفرده، وأغلق الاثنان باب المكتب الداخلي خلفهما، ثم سُمع إطلاق نار في وقت لاحق، ونشرت الصحيفة إن ستينز خرج رافعًا يديه وسلم نفسه للشرطة.