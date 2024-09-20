الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نحو 100 منصة صواريخ وبنى تحتية لـ"حزب الله" بجنوب لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجوّ أغارت خلال السّاعات الماضية، على مئات فوهات إطلاق الصّواريخ في جنوب لبنان، الّتي كانت جاهزة للإطلاق الفوري باتجاه أراضي إسرائيل".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "منذ ساعات بعد ظهر أمس الخميس، تمّت مهاجمة نحو 100 منصّة إطلاق وبنى تحتيّة عسكريّة إضافيّة، تضمّ نحو 1,000 فوهة إطلاق كانت جاهزة للإطلاق الفوري"، مؤكّدًا أنّ "الجيش يواصل استهداف وتجريد قدرات "حزب الله"، والبنى التّحتيّة العسكريّة التّابعة له".

وكان قد ادّعى أدرعي مساء أمس، بأنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجوّ أغارت على نحو 30 منصّة صاروخيّة وبنى عسكريّة لـ"حزب الله"، شملت نحو 150 فوهة إطلاق كانت جاهزة لتنفيذ عمليّات إطلاق قذائف نحو إسرائيل على المدى الزّمني الفوري"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ أيضًا استهداف مبان عسكريّة ومستودع أسلحة للحزب في مناطق متفرّقة من جنوب لبنان".