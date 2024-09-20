ماكرون وبلينكن بحثا بالحاجة لخفض التصعيد بلبنان والالتزام بحل دبلوماسي يعيد السكان لمنازلهم

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "وزير الخارجيّة ​أنتوني بلينكن​ التقى الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في باريس، وشكره على قيادة فرنسا في تلبية الاحتياجات الدّفاعيّة العاجلة لأوكرانيا، في مواجهة الحرب العدوانيّة الرّوسيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "بلينكن وماكرون ناقشا ملف الشرق الأوسط، بما في ذلك العمل على تحقيق وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، إعادة الأسرى إلى منازلهم، وزيادة المساعدات الإنسانيّة لشعب غزة. كما ناقشا الحاجة إلى خفض التّصعيد في ​لبنان​، والالتزام بحلّ دبلوماسي يسمح للمدنيّين الإسرائيليّين واللّبنانيّين بالعودة الآمنة إلى منازلهم".