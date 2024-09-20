وزارة الدفاع التركية: المهاجرون المطرودون من إيران لن يدخلوا بلادنا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أمس الخميس، إن المعلومات التي تفيد بأن مليوني مهاجر غير شرعي سترحلهم السلطات الإيرانية سينتهي بهم الأمر في تركيا هي معلومات مضللة.

وقال أكتورك في مؤتمر صحفي: "من الخطأ الاستنتاج أنه بسبب قرار إيران ترحيل مليوني مهاجر، فإن هؤلاء المهاجرين سيأتون إلى تركيا. حدودنا محمية بأنظمة فعالة للغاية ذات تكنولوجيا عالية".

وأشار إلى أنه بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول البلاد أصبح في أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية.

تعزيز إيران للإجراءات ضد المهاجرين

وأضاف: "إننا نقيم بشكل إيجابي تعزيز إيران للإجراءات ضد المهاجرين، ومن المهم توخي الحذر تجاه أولئك الذين يحاولون خلق صورة زائفة من خلال المعلومات المضللة".

وأعلن قائد قوات إنفاذ القانون الإيرانية أحمد رضا رادان في 10 سبتمبر أن الحكومة الإيرانية ستطرد حوالي مليوني مهاجر غير شرعي من الجمهورية بحلول نهاية مارس.