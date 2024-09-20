الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حول اتهام إحدى السيدات للشيخ صلاح التيجاني بالتحرش بها، مدعيةً أنه قام بإرسال صور خادشة للحياء خلال محادثاتهما.

وبالفحص، تبين أن الشخص المذكور تقدم ببلاغ ضد السيدة ووالدها، متهماً إياهما بالتشهير والإساءة إلى سمعته.

كما تبين أنه لا ينتمي للطريقة التيجانية الصوفية، حيث سبق فصله منها، وهو ما أكده مسؤول الطريقة في بيانه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ عرض الطرفين على النيابة العامة.