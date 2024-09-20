ننشر نتيجة تنسيق والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق والحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2024 كالتالي:
هندسة السويس 99.00
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.50
هندسة بترول و تعدين السويس 98.30
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 98.20
كلية الهندسة جامعة دمنهور 98.14
هندسة القاهرة 97.72
هندسة بور سعيد 97.60
هندسة حلوان 97.60
هندسة بنها بشبرا 97.60
هندسة الطاقة أسوان 97.55
هندسة الإسكندرية 97.50
هندسة طنطا 97.44
هندسة عين شمس 97.40
هندسة بنها 97.40
هندسة حلوان بالمطرية 97.40
هندسة كفر الشيخ 97.35
هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.33
هندسة الزقازيق 97.30
هندسة الفيوم 97.30
هندسة المنصورة 97.20
هندسة أسوان 97.20
هندسة دمياط 97.17
هندسة بني سويف 97.11
هندسة أسيوط 97.10
هندسة جنوب الوادي 97.10
هندسة المنيا 97.10
هندسة سوهاج 97.06
تربية السويس 96.97
تربية حلوان 96.90
تربية المنيا 96.80
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 96.78
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 96.76
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.74
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 96.72
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 96.70
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.70
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 96.61
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 96.60
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 96.55
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 96.55
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 96.50
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 96.50
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 96.50
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 96.40
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 96.33
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 96.30
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 96.30
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 96.30
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 96.28
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 96.28
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 96.20
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 96.17
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 96.11
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 96.11
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.10
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.10
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.09
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.07
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 96.06
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 96.00
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 96.00
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.94
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 95.93
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 95.90
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 95.90
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 95.89
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 95.80
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 95.72
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 95.70
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 95.70
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 95.67
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 95.67
تربية نوعية طنطا 95.55
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.39
فنون جميلة (عمارة) حلوان 95.06
تربية نوعية جنوب الوادي 94.78
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 94.56
تربية نوعية عين شمس 94.50
فنون تطبيقية طنطا 94.20
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 94.20
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.11
تربية نوعية كفر الشيخ 93.72
فنون جميلة (عمارة) المنيا 93.67
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.56
تربية نوعية بنها 93.06
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.80
تربية نوعية المنصورة 92.67
تربية نوعية المنوفية بأشمون 92.61
تربية نوعية أسوان 92.35
تربية نوعية الزقازيق 92.11
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 91.89
تربية نوعية المنيا 91.78
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 91.67
تربية نوعية بور سعيد 91.61
تربية نوعية سوهاج 91.60
تربية نوعية دمياط 91.56
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 90.90
أقتصاد منزلى حلوان 90.72
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 90.60
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 90.30
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 90.20
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 90.00
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 90.00
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 90.00
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 89.94
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 89.50
أقتصاد منزلى العريش 89.44
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 89.17
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 88.89
فنون تطبيقية بنها 87.20
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 87.11
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 86.28
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 86.25
آثار الأقصر 85.56
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 85.06
العالي ترميم الآثار بأبي قير 85.00
المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 84.70
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 84.10
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 83.56
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 82.90
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 82.61
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 82.28
المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة 82.17
فنون تطبيقية دمياط 82.06
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 81.33
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 81.05
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 80.42
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 80.17
المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 79.33
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 79.30
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 78.78
فنون تطبيقية حلوان 78.72
آثار جنوب الوادي 78.22
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 77.56
آثار أسوان 77.11
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 77.06
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 76.94
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 76.70
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.64
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 76.33
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 75.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 75.00
فنون تطبيقية بني سويف 75.00
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 75.00
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 74.60
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 73.78
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 71.28
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 69.50
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 69.17
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 68.83
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 65.61
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 63.94
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 60.00
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 60.00