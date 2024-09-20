هذا هو المتورط بخطة إيران لاغتيال نتانياهو!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هوية الرجل الذي خطط لاغتيال بنيامين نتانياهو ، وقالت إنه موتي مامان، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 72 عامًا، ويُشتبه في تورطه في مؤامرة لقتل مسؤولين إسرائيليين بارزين.

ووفقًا لبيان مشترك صادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك والشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال رجل إسرائيلي الشهر الماضي للاشتباه في تورطه في مؤامرة اغتيال مدعومة من إيران لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ويسلط هذا الضوء على حرب استخباراتية تجري جنبًا إلى جنب مع الصراع المتصاعد على حدود إسرائيل مع جنوب لبنان.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يستمر فيه لبنان في الترنح بعد موجتين من الانفجارات من أجهزة النداء المتفجرة وأجهزة الاتصال اللاسلكية المرتبطة بجماعة حزب الله المسلحة.

أول الخيوط

وبحسب بيان الشاباك، فإن المؤامرة تعود إلى شهر إبريل/نيسان من هذا العام عندما وافق الإسرائيلي، الذي لم تؤكد السلطات الإسرائيلية هويته، على مقابلة رجل أعمال ثري يعيش في إيران لأغراض تجارية.

ويُزعم أن مامان تم تهريبه إلى إيران من شرق تركيا، حيث التقى رجل الأعمال وآخرين، بما في ذلك رجل تم تحديده كمسؤول أمني إيراني، بحسب البيان.

وتم اقتراح أن يقوم بمهام لصالح إيران بما في ذلك تحويل الأموال أو السلاح، أو تصوير الأماكن المزدحمة أو تهديد المدنيين الإسرائيليين الآخرين الذين يعملون لصالح إيران والذين لم يقوموا بالمهام التي طُلب منهم القيام بها.

وعاد إلى إسرائيل لكنه عاد إلى إيران للمرة الثانية في أغسطس/آب، مهربًا في شاحنة، بحسب البيان.

وفي الزيارة الثانية، قال الشاباك إن المسؤولين الإيرانيين طلبوا منه تنفيذ هجمات إرهابية واقترحوا اغتيال السيد نتنياهو أو السيد جالانت أو رئيس الشاباك رونين بار بالإضافة إلى عمليات أخرى.

وطلب الرجل الإسرائيلي دفع مبلغ مليون دولار (753 ألف جنيه إسترليني)، لكن المسؤولين الإيرانيين رفضوا الطلب، قائلين إنهم سيظلون على اتصال به، ودفعوا له المال مقابل الانضمام إلى الاجتماعات.