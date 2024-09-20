كنعاني علّق على الهجوم الإسرائيلي على لبنان: سلوك الكيان تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليَين

أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنّ المجزرة الجماعيّة الّتي يرتكبها النّظام الصّهيوني بحقّ الشعب اللبناني، عبر وسائل الاتصال والخدمات الإلكترونيّة، تعني أنّ النّظام الصّهيوني يبيح اللّجوء إلى أيّة وسائل وأساليب في قتله الجماعي والعشوائي للبشر".
وشدّد في تصريح، على أنّ "هذا السّلوك المجنون والهمجي يشكّل تهديدًا حقيقيًّا للسّلم والأمن الدّوليَّين، ويستحقّ اتخاذ إجراء دولي فوري"، مشيرًا إلى أنّ "من المؤسف أنّ الحكومة الأميركية تواصل دعمها اللّامحدود لهذا النّظام الوحشي والقاتل، ليس فقط في عدم إدانة هذه الأعمال، بل مع استمرار حديث مسؤوليها عن حقّ إسرائيل في الدّفاع عن نفسها!".
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