كشف المجلس العسكري الحاكم في بورما، عن ارتفاع حصيلة القتلى في أعقاب إعصار "ياغي" إلى 293 شخصًا، بالإضافة إلى فقدان 89 شخصًا، في حين أفادت وسائل الإعلام الرّسميّة بوصول أولى المساعدات الأجنبيّة.
وكان قد ضرب إعصار "ياغي" شمال فيتنام ولاوس وتايلاند وبورما قبل أكثر من أسبوع، ما تسبّب بفيضانات وانهيارات أرضيّة أسفرت عن مقتل 613 شخصًا في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا للأرقام الرّسميّة.
وأشارت سلطات بورما أمس الأربعاء، إلى أنّ المياه غمرت نحو 270 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى، وأدّت إلى نفوق أكثر من 100 ألف حيوان في المزارع.
فيما لفتت الأمم المتحدة إلى أنّ ما يصل إلى 630 ألف شخص قد يحتاجون إلى مساعدات في بورما، في أعقاب الإعصار.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "ياغي" في بورما إلى 293 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.