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التفجير بواسطة رسائل إلكترونية.. تحقيقات أولية: أجهزة الاتصالات فُخخت خارج لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهرت تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية حول أجهزة النداء التي انفجرت في أنحاء لبنان هذا الأسبوع، أن المتفجرات زُرعت فيها قبل وصولها إلى لبنان، وذلك وفقاً لرسالة من البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة.

ونقلت رويترز عن الرسالة التي اطلعت عليها الوكالة، أن الأجهزة جرى تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة.

وشهد لبنان تفجيرات، أدت إلى مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 3 آلاف، بسبب انفجار الأجهزة اللاسلكية وأجهزة "البيجر".

وقد حمّل حزب الله والحكومة اللبنانية، إسرائيل مسؤولية الهجمات السيبرانية التي استمرت ليومين، غير أن إسرائيل لم تعلن وقوفها وراء الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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