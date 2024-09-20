بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ)

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه أنهى المهمة الصعبة لتشكيل حكومة ومن المتوقع أن يقدم تشكيل المجلس الوزاري للرئيس إيمانويل ماكرون هذا المساء.

وما زال المشهد السياسي في فرنسا غير مستقر بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت قبل حوالي شهرين ونصف الشهر، وعدم تمخضها عن أغلبية واضحة أو ائتلاف قادر على تشكيل حكومة.

وعين ماكرون بارنييه، وهو مفوض أوروبي سابق، رئيسا للوزراء قبل أسبوعين، في ظل وجود خطط لتقديم تشكيل وزاري جديد الأسبوع المقبل.

وعقد بارنييه مشاورات مع ممثلين من أحزاب من ائتلاف قوى الوسط والأحزاب المحافظة، فيما يعتمد على دعمهم لحكومة مستقبلية.

وبحسب الحكومة، تم تقديم هيكل الحكومة المستقبلية وتوازنها خلال اجتماع بحضور جابرييل أتال سلف بارنييه.