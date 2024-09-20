بالصور.. لماذا كان المصريون القدماء مهووسين بالقطط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اشتهر المصريون القدماء بحبهم لكل ما يتعلق بالقطط. ولا يوجد نقص في التحف التي تحمل طابع القطط - من التماثيل الضخمة إلى المجوهرات المعقدة - والتي نجت من آلاف السنين منذ حكم المصريون نهر النيل. وهناك عدد لا يحصى من القطط المحنطة، بل وأنشأ المصريون أول مقبرة معروفة للحيوانات الأليفة في العالم، وهي مقبرة عمرها ما يقرب من 2000 عام تحتوي على قطط ترتدي أطواقًا رائعة من الحديد والخرز.

ولكن لماذا كانت القطط ذات قيمة عالية في مصر القديمة؟ لماذا، وفقًا للمؤرخ اليوناني القديم هيرودوت، كان المصريون يحلقون حواجبهم كعلامة على الاحترام عند الحداد على فقدان قطة عائلية؟

يرجع الكثير من هذا التبجيل إلى اعتقاد المصريين القدماء أن آلهتهم وحكامهم يتمتعون بصفات تشبه القطط، وفقًا لمعرض عام 2018 حول أهمية القطط في مصر القديمة، أقيم في متحف سميثسونيان الوطني للفنون الآسيوية في واشنطن العاصمة. على وجه التحديد، كان يُنظر إلى القطط على أنها تمتلك ازدواجية في المزاجات المرغوبة - من ناحية يمكن أن تكون مخلصة، ولكن من ناحية أخرى يمكن أن تكون عدوانية ومستقلة وشرسة.

بالنسبة للمصريين القدماء، جعل هذا القطط تبدو وكأنها مخلوقات خاصة تستحق الاهتمام، وقد يفسر هذا سبب بناء تماثيل تشبه القطط. ربما يكون تمثال أبو الهول العظيم في الجيزة، هو المثال الأكثر شهرة لمثل هذا النصب التذكاري، على الرغم من أن المؤرخين في الحقيقة ليسوا متأكدين تمامًا من سبب تكبد المصريين عناء نحت أبو الهول.

وعلى نحو مماثل، تم تصوير الإلهة القوية، سخمت، برأس أسد على جسد امرأة. وكانت تُعرف بأنها إلهة حامية، وخاصة أثناء لحظات الانتقال، بما في ذلك الفجر والغسق. وكثيرًا ما تم تصوير إلهة أخرى، باستيت، على أنها أسد أو قطة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن القطط مقدسة بالنسبة لها.

ومن المرجح أيضًا أن القطط كانت محبوبة لقدرتها على اصطياد الفئران والثعابين. وكانت موضع تقدير كبير لدرجة أن المصريين القدماء أطلقوا على أطفالهم أسماء القطط، بما في ذلك اسم "ميت" (الذي يعني القطة) للفتيات، وفقًا لجامعة لندن. وليس من الواضح متى ظهرت القطط المستأنسة في مصر، لكن علماء الآثار وجدوا مدافن قطط صغيرة يعود تاريخها إلى عام 3800 قبل الميلاد.

ومع ذلك، أشار العديد من الأبحاث إلى أن هذا الهوس لم يكن دائمًا لطيفًا ومحبًا، وهناك أدلة على جانب أكثر شرًا في افتتان المصريين القدماء بالقطط. فمن المحتمل أن تكون هناك صناعات كاملة مخصصة لتربية ملايين القطط الصغيرة لقتلها وتحنيطها حتى يمكن دفن الناس بجانبها، إلى حد كبير بين حوالي 700 قبل الميلاد و300 بعد الميلاد. في دراسة نشرت العام الماضي في مجلة Scientific Reports، أجرى العلماء مسحًا بالأشعة السينية على الحيوانات المحنطة - كانت إحداها قطة. مكنهم هذا من إلقاء نظرة مفصلة على هيكلها العظمي والمواد المستخدمة في عملية التحنيط.

عندما حصل الباحثون على النتائج، أدركوا أن المخلوق كان أصغر كثيرًا مما توقعوا. "كانت قطة صغيرة جدًا، لكننا لم ندرك ذلك قبل إجراء المسح الضوئي لأن الكثير من المومياء، حوالي 50٪ منها، تتكون من اللفائف"، قال مؤلف الدراسة ريتشارد جونستون، أستاذ أبحاث المواد في جامعة سوانسي في المملكة المتحدة. "عندما رأيناها على الشاشة، أدركنا أنها كانت صغيرة عندما ماتت"، أقل من 5 أشهر عندما تم كسر عنقها عمدًا.

قال جونستون لموقع لايف ساينس: كانت صدمة بعض الشيء. ومع ذلك، لم تكن ممارسة التضحية بالقطط نادرة. غالبًا ما تم تربيتها لهذا الغرض.. وكانت هناك مزارع مخصصة لبيع القطط.

هذا لأن العديد من المخلوقات كانت تُقدم كتضحية نذرية لآلهة مصر القديمة، كما قالت ماري آن بولس ويجنر، أستاذة مشاركة في علم الآثار المصري في جامعة تورنتو. كانت وسيلة لاسترضاء الآلهة أو طلب المساعدة منهم بالإضافة إلى الصلوات المنطوقة.

من المؤسف أنه ليس من الواضح تمامًا لماذا كان من المرغوب فيه شراء القطط لدفنها معها، ولكن يبدو أن هناك خطًا رفيعًا بين التبجيل والولع.

المصدر: Live Science