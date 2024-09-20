قلق أممي إزاء ارتفاع أعداد الضحايا الأطفال في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعربت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، أمس، عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد الأطفال في غزة الذين قتلوا أوجرحوا أو فقدوا أو شردوا أو أصبحوا يتامى أو تعرضوا للمجاعة وسوء التغذية والأمراض نتيجة للهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي تشنها إسرائيل.

وحثت اللجنة، في بيان صدر في جنيف، إسرائيل على الوقف الفوري لقتل وإصابة الأطفال الفلسطينيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد إلى قطاع غزة، والسماح بدخول جميع مواد البناء اللازمة للأسر الفلسطينية لإعادة بناء المنازل.

وطالبت اللجنة إسرائيل بوضع حد فوري للاحتجاز التعسفي والإداري للأطفال والإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعسفاً، وإلغاء نظام الاحتجاز المؤسسي واستخدام التعذيب وسوء المعاملة ضدهم في جميع مراحل الحياة.