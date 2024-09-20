الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا وتساقُط أمطار خفيفة ومتفرقة صباحًا

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا متقلّبًا نسبيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة وأمطار متفرّقة ومتقطّعة، ترافقها رياح ناشطة. ومن المتوقّع أن يتأثّر لبنان اعتبارًا من السّبت بمنخفض جوّي متوسّط الفعاليّة، مركزه شمال غرب تركيا، يؤدّي إلى طقس متقلّب حتّى الثّلثاء".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "ارتفاع موج البحر، إذ يتخطّى أحيانًا المتر ونصف المتر خاصّةً على الشّواطئ الشّماليّة"، مشدّدةً على ضرورة "القيادة بحذر، بسبب الضّباب على الطّرقات الجبليّة، وأثناء تساقط الأمطار"، ومشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 22 و31 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الجمعة غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى السّاحل، وانخفاض بسيط في الدّاخل، وتنشط الرّياح خاصّةً شمال البلاد. تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة ومتقطّعة خلال الفترة الصّباحيّة، ويستقرّ الطّقس تدريجيًّا خلال النّهار".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة في المناطق الدّاخليّة، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق السّاحليّة وفوق الجبال. يتكوّن الضّباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة اعتبارًا من بعد الظّهر، مع فرص لظهور خلايا رعديّة من بعد الظّهر، كما تنشط الرّياح".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتكوّن للضّباب على المرتفعات، ورياح ناشطة أحياناً، مع تساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة، سرعتها بين 15 و35 كم/س وتشتدّ أحيانًا شمال البلاد حيث تلامس سرعتها الـ45 كم/س أحيانًا، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 45 و75%، حال البحر مائج إجمالًا إلى هائج حيث يلامس ارتفاع الموج المتر ونصف المتر؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".