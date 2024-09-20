شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اهتمت مبادرة "بداية لبناء الإنسان" بكبار السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" نستعرض كيف اهتمت بكبار السن في برامجها حيث جاء ضمن المبادرات الفرعية التابعة لمبادرة بداية برامج دعم كبار السن وتتمثل في التالي:

-تشمل محاور التنمية في مشروع التعليم بتطوير المناهج التعليمية.

-توفر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين.

-تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والصحة.

-دعم النشاط الرياضى وضمان توافر آلياته في كل المحافظات.

-تعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

وتأتى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة.

وتسعى المبادرة لتحقيق مردود إيجابي يشعر به المواطن خلال فترة وجيزة، وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.