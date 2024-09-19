الحوثيون يعلقون على خطاب حسن نصر الله

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله" الحوثيين، نصر الدين عامر، إنّ "خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، هو خطاب الثبات والقوة والارتباط بالله"، مشيرًا إلى أنّه "يعكس ثبات المقاتلين وقوتهم".

وحسب سبوتنيك، أضاف أنّ "جبهات الإسناد، كما أشار نصر الله، مستمرة، حيث تُعتبر جبهة لبنان الأولى والأكثر تأثيرًا على إسرائيل، كما أنّ جبهة اليمن ثابتة، رغم ما يسقط من قتلى وجرحى، في الوقت الذي يستمر فيه التحالف الأمريكي والبريطاني في ضربنا، الاّ أننا سنستمر في الإسناد وجبهتنا تتقدم وتتوسع ووصلت إلى العمق الإسرائيلي".

إبادة وحشية

واعتبر القيادي في "أنصار الله" الحوثيين أنّ "ما قامت به إسرائيل في لبنان هو إبادة وحشية، بالإضافة إلى استهدافها لجبهات الإسناد، ما يشير إلى أهمية هذه الجبهات وتأثيرها في المعركة".

وأكد أنّ "هذا الدعم يشكل أوراق قوة للمفاوض الفلسطيني، حيث يمتلك جبهات تمتد على جغرافيا واسعة في منطقتنا، مما يتيح له إمكانية الضغط من خلالها في مباحثات وقف إطلاق النار".

وأعلن عامر أنّ " جماعة "أنصار الله" على تواصل على أعلى المستويات مع "حزب الله" منذ ما قبل أحداث "طوفان الأقصى"، ونقف إلى جانبه في عملية انتقامه هذه وفي جميع العمليات".

وتابع: "سنكون إلى جانب "حزب الله" في كل ما تتطلبه المعركة، ومستعدون لإرسال مقاتلين إلى لبنان إذا تطلب الأمر، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات".