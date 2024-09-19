وزارة الدفاع الأميركية: لا تغيير في الموقف العسكري بالشرق الأوسط بعد تفجيرات لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي تغيير في الموقف العسكري الأميركي بالشرق الأوسط.

جاء ذلك رداً على سؤال عن الهجمات الإسرائيلية الأحدث في لبنان، والتي تضمنت تفجير أجهزة اتصال لا سلكية «بيجر» وأجهزة اتصال لا سلكية أخرى تابعة لجماعة «حزب الله» اللبنانية.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجمات تفجير أجهزة اتصال لا سلكية تستخدمها جماعة «حزب الله» اللبنانية، واتهم لبنان والجماعة إسرائيل بتنفيذها. وأسفرت الهجمات عن مقتل 37 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف، مما أدى إلى إنهاك المستشفيات اللبنانية، واستنزاف الجماعة المتحالفة مع إيران.