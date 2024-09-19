حماس: إلقاء جثامين الشهداء من الأسطح غرب جنين يؤكد همجية الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت حركة حماس، أن المشاهد الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة قباطية غرب جنين، بإلقاء جثامين الشهداء من أسطح المنازل، يصف همجية ووحشية هذا الاحتلال، والذي يرتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة منذ عام وسط صمت دولي وغطاء سياسي وعسكري أمريكي.

التمثيل والتنكيل بجثث الشهداء

وقال حماس في بيان عبر حسابها: إن التمثيل والتنكيل بجثث الشهداء جريمة منكرة، يجب أن يتم إدانتها بشدة من كل الدول والمنظمات الأممية والحقوقية، وهذه الجرائم الفظيعة التي ترتكب في غزة والضفة الغربية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية والقانونية الدولية، وتؤكد أن هذا الاحتلال الفاشي لا يحتاج الذريعة كي يمارس قتله وجرائمه بحق شعبنا وشعوب المنطقة.

ونعت حماس الشهداء العظام، مؤكدة أن هذه المشاهد والجرائم ستكون وقودا لمزيد من الغضب الشعبي والثورة والعمليات الفدائية من أبطال ضفتنا الأبية.