دعوة أميركية-فرنسية إلى التهدئة في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي، اليوم الخميس، في العاصمة باريس، جميع الأطراف إلى "التهدئة في الشرق الأوسط" وأعربا عن "قلقهما العميق" في ظل المخاوف من التصعيد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه "قمنا بالتنسيق لإرسال رسائل خفض التصعيد"، بينما قال نظيره الأميركي أنتوني بلينكن "لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي طرف يزيد الوضع صعوبة".

وأكد بلينكن أنّ "هناك مشكلة حقيقية يجب حلّها في ما يتعلق بشمال إسرائيل وجنوب لبنان"، في حين اعتبر سيجورنيه أنّ "لبنان لن يتعافى من حرب شاملة".

ويلتقي بلينكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، على أن يعود إلى وزارة الخارجية الفرنسية لتناول العشاء مع سيجورنيه ونظرائهما الإيطالي أنتونيو تاياني والبريطاني ديفيد لامي، إضافة إلى ممثل عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.