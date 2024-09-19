أوستن لنظيره الأوكراني: ملتزمون بالعمل مع الحلفاء لضمان حصول كييف على الأدوات التي تحتاجها

لفت السّكرتير الصّحافي لوزارة الدّفاع الأميركيّة (​البنتاغون​)، الجنرال باتريك رايدر، إلى أنّ "وزير الدّفاع ​لويد أوستن​ (Lloyd Austin) تحدّث هاتفيًّا مع وزير الدّفاع الأوكراني رستم أوميروف (Rustem Umerov) يوم الثّلثاء الماضي، فيما يتعلّق بديناميكيّات ساحة المعركة وأولويّات المساعدة الأمنيّة".

وأوضح في بيان، أنّ "أوميروف قدّم تحديثًا بشأن عمليّات ​أوكرانيا​ واحتياجاتها من القدرات"، مشيرًا إلى أنّهما "ناقشا أيضًا الاجتماع النّاجح الرّابع والعشرين لمجموعة الاتصال الدّفاعيّة الأوكرانيّة الّذي عُقد في 6 أيلول الحالي. وأكّد أوستن مجدّدًا التزام ​الولايات المتحدة الأميركية​ بالعمل مع الحلفاء والشّركاء لضمان حصول أوكرانيا على الأدوات الّتي تحتاجها، لتحقيق النّصر في حربها ضدّ العدوان الرّوسي. وتعهّد الزّعيمان بالبقاء على اتصال وثيق".