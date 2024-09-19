الدفاع السورية: تدمير وإسقاط تسع طائرات مسيّرة في ريفَي اللاذقية وإدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنّ "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب، تمكنت من إسقاط وتدمير تسع طائرات مسيّرة تابعة للتنظيمات الإرهابية، حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات المدنية الآمنة في المناطق المحيطة".

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