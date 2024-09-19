وزير الاقتصاد التقى السفير الجزائري مثنيًا على دعم بلاده الدائم للبنان بظل الأزمات

التقى وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، السّفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي. وخلال اللقاء، تمّ البحث في العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وتطوّرات الأوضاع في المنطقة.
وتوجّه سلام بالشّكر إلى الجزائر على "دعمها الدّائم والتّاريخي للبنان، خصوصًا في ظلّ الأزمات الصّعبة، وآخرها إرسال باخرة الفيول الّتي أبعدت شبح العتمة"، مشدّدًا على أنّ "هذا الدّعم يعكس عمق العلاقات المبنيّة على المحبّة والأخوّة بين البلدين".
من جهته، أكّد بلباقي "حرص الجزائر على تطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، لا سيّما الجانب الاقتصادي والتّجاري والاستثماري".
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