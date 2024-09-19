"يديعوت أحرونوت": مستوطنة المطلة تدخل بسيناريو "ألتا" حيث لا كهرباء ولا اتصالات جراء سقوط صواريخ ثقيلة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "مستوطنة المطلة تدخل في سيناريو "ألتا" حيث لا كهرباء ولا اتصالات جراء سقوط صواريخ ثقيلة من لبنان".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية ‏موقع المطلة بصلية من صواريخ فلق".‏

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو بدأ بشن موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان للمرة الثانية هذا اليوم".