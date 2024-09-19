بوحبيب أوعز لمندوب لبنان بالأمم المتحدة تقديم شكوى أمام مجلس الأمن بعد العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ "وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، وبعد التّشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أوعز إلى مندوب ​لبنان​ الدّائم بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك هادي هاشم، تقديم شكوى أمام ​مجلس الأمن​، بعد العدوان الإسرائيلي الإرهابي السّيبيراني الّذي يرقى إلى جريمة حرب على ​الشعب اللبناني​ الأعزل؛ وما خلّفه من آلاف الضّحايا".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "لبنان دعا، بواسطة الجزائر الشّقيقة، العضو الحالي غير الدّائم في مجلس الأمن، الدّول الأعضاء في المجلس إلى عقد جلسة طارئة تبدأ غدًا الجمعة السّاعة الثّالثة عصرًا بتوقيت نيويورك، حيث يترأس الوفد اللّبناني الوزير بوحبيب، لإدانة هذه الجريمة الإرهابيّة، ومحاسبة إسرائيل والضّغط عليها بكلّ الوسائل، من أجل وقف عدوانها على المدنيّين العزّل؛ والالتزام بالقوانين والأعراف الدّوليّة".