البث العبرية: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان في الموجة الثانية من الضربات.

وفيما سبق أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بنحو 30 صاروخا مواقع قرب مجرى الليطاني والمحمودية جنوب لبنان.

وأشار المراسل إلى أن أكثر من 30 غارة إسرائيلية شُنت على مناطق في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

كان مراسل الجزيرة أفاد بأنه تم استهداف مستوطنة المطلة الإسرائيلية بـ6 صواريخ من جنوب لبنان.

وذكر حزب الله أنه استهدف ثكنة أدميت برشقة من صواريخ الكاتيوشا، وقصف المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا بالأسلحة الصاروخية.