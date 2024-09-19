البنتاجون: الإسرائيليون يستمعون للأصوات المنادية بخفض التصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنها لم تعلن أي زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، ولا تعليق لديها على تقارير تأجيلها.

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع لويد أوستن يعمل من أجل حل التوترات في الشرق الأوسط عن طريق الدبلوماسية، موضحة أن التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط مرتفعة، ونعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتعامل مع ذلك.

وتابعت وزارة الخارجية، أنه لدينا خطط، وجاهزون دائما للتحرك، وليست هناك حاليا إعادة تموضع جديدة للقوات شرقي المتوسط، مشيرة إلى أن أي هجوم من شأنه زيادة التوترات في الشرق الأوسط.

وأكملت: "نعتقد أن الإسرائيليين يستمعون إلى الأصوات المنادية بخفض التصعيد"، موضحة أن واشنطن لن تدعم أي عملية برية إسرائيلية في الشمال أو بغزة، وليست لدينا قوات على الأرض لدعم عملية برية.