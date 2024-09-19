"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: إسرائيل تبدو قوية تكنولوجيًا لكنها ضائعة استراتيجيًا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين سابقين في إسرائيل، أن "إسرائيل تبدو قوية من الناحية التكنولوجية لكنها ضائعة استراتيجيا، وتحاول ربط القوة بأهداف دبلوماسية وجيوسياسية طويلة الأمد".

وكشفت الصحيفة، أن "إسرائيل تبدو غير متأكدة من كيفية احتواء حزب الله على المدى الطويل"، مضيفةً "إسرائيل فشلت في إقامة تحالفات رسمية مع معظم خصوم إيران في المنطقة".

وكان قد كشف المتحدث باسم الحكومة الإٍسرائيلية أوفير جندلمان، أن "إسرائيل متأهبة لعمليات عسكرية دفاعية وهجومية على الحدود وفي كل مكان".

وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، أنّه "هاجم أهدافًا لحزب الله لإضعاف قدراته العسكرية".

إلى ذلك، أشار الجيش إلى "أننا نعمل لإيجاد واقع أمني في الشمال يتيح عودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كل أهداف الحرب"، وأفاد بأنّ "رئيس الأركان هرتسي هليفي صدق على خطط للجبهة الشمالية".

هذا، وتشهد عدّة مناطق لبنانية غارات إسرائيلية، إضافة إلى قصف مدفعي.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.